ВОЙНА В Украине Вопрос электронных повесток Верховная Рада рассмотрит в рамках законопроекта о мобилизации

2024-01-22 14:31

Вопрос электронных повесток для военнообязанных украинцев в Верховной Раде будут рассматривать в рамках законопроекта о мобилизации. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

"Повестки — пока что, это вопрос, который будет рассматриваться в рамках мобилизационного закона", — отметила Черногоренко на вопрос телеведущей о том, будут ли через электронный реестр военнообязанных выписывать е-повестки.

Кроме того, заместитель министра обороны подчеркнула, что введение функционала электронного кабинета призывника — это прежде всего возможность актуализировать свои данные.

"Будет предоставлен период для того, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные и дальше уже ТЦК и СП в своей работе будут использовать эти данные", — цитирует Черногоренко focus.ua.

 

 

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