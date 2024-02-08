Политика Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал новый закон о мобилизации

2024-02-08 09:31

Верховная Рада сделала первый шаг к совершенствованию мобилизации, прохождению военной службы и военного учета. Этого очень ждут на фронте, написал министр обороны Рустем Умеров в Facebook .

"Эти изменения ожидают сотни тысяч защитников и защитниц, которые уже служат в Силах обороны. Эти изменения нужны, чтобы государство могло эффективно привлекать военнообязанных, которые уже в ближайшее время станут в ряды войска. Эти изменения делают государство более устойчивым, а войско - сильнее в противостоянии с врагом", - считает министр.

Умеров также выразил благодарность всем привлеченным министерствам, военным и другим государственным институтам, которые вели работу над законопроектом.

Он также отметил важность подготовки законопроекта ко второму чтению: "Время изменений в интересах защитников и защитниц наступило. Время взрослых решений".