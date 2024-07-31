Политика Опрос Центра Разумкова показал, что более половины украинцев поддерживают мобилизацию

2024-07-31 11:21

По данным соцопросов большинство украинских граждан считают, что мобилизация необходима, поскольку без нее Украина будет оккупирована российскими войсками. Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, проведенный по заказу ZN.ua.

Так, 59,8% респондентов согласны с утверждением, что "мобилизация крайне необходима, поскольку без нее Украина будет оккупирована россией".

В то время как 40% опрошенных считают, что мобилизация приведет к новым жертвам и не приблизит победу или подписание мирного соглашения.

Опрос проводила социологическая служба Центра Разумкова с 20 по 28 июня 2024 года. Были опрошены 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в июне 95% опрошенных считают себя этническими украинцами, 2% - этническими русскими, 2% отнесли себя к другим этносам, 1,5% не определились со своей этнической принадлежностью.

Значительная часть украинцев - 53% - пока не чувствуют себя европейцами или чувствуют себя ими в незначительной степени. В то же время 40% населения страны считают себя европейцами.