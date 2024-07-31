Политика Опрос Центра Разумкова показал, что более половины украинцев поддерживают мобилизацию

2024-07-31 11:21

По данным соцопросов большинство украинских граждан считают, что мобилизация необходима, поскольку без нее Украина будет оккупирована российскими войсками. Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, проведенный по заказу ZN.ua.

Так, 59,8% респондентов согласны с утверждением, что "мобилизация крайне необходима, поскольку без нее Украина будет оккупирована россией".

В то время как 40% опрошенных считают, что мобилизация приведет к новым жертвам и не приблизит победу или подписание мирного соглашения.

Опрос проводила социологическая служба Центра Разумкова с 20 по 28 июня 2024 года. Были опрошены 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в июне 95% опрошенных считают себя этническими украинцами, 2% - этническими русскими, 2% отнесли себя к другим этносам, 1,5% не определились со своей этнической принадлежностью.

Значительная часть украинцев - 53% - пока не чувствуют себя европейцами или чувствуют себя ими в незначительной степени. В то же время 40% населения страны считают себя европейцами.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЧТО БУДЕТ СО СЧЕТАМИ УКЛОНИСТОВ - Арахамия анонсировал изменения в законе о мобилизации

2024-02-12 12:28

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал новый закон о мобилизации

2024-02-08 09:31

Вопрос электронных повесток Верховная Рада рассмотрит в рамках законопроекта о мобилизации

2024-01-26 14:35

В Украине хотят изменить порядок мобилизации - право вручать повестки будет не только у ТЦК

2023-08-18 18:28

Еще новости в разделе "Политика"

Опрос Центра Разумкова показал, что более половины украинцев поддерживают мобилизацию

2024-07-31 11:21

Дональд Трамп сделал странное заявление о дебатах с вице-президентом США Камалой Харрис

2024-07-31 10:29

Орбан после визита к Путину открыл для роССиян дверь в ЕС

2024-07-30 18:26

Зеленский сообщил, когда Украина подготовит мирный план

2024-07-29 22:15
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Опрос Центра Разумкова показал, что более половины украинцев поддерживают мобилизацию 2024-07-31 11:21
Дональд Трамп сделал странное заявление о дебатах с вице-президентом США Камалой Харрис 2024-07-31 10:29
Орбан после визита к Путину открыл для роССиян дверь в ЕС 2024-07-30 18:26
Зеленский сообщил, когда Украина подготовит мирный план 2024-07-29 22:15