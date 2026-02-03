ВІЙНА В Україні В Україні запускають верифікацію Starlink - працюватимуть лише зареєстровані термінали

2026-02-03 16:45

Кабінет міністрів ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового інтернету Starlink. Про це повідомив міністри оборони Михайло Федоров у Телеграм.

За його словами глави, це є реакцією на використання російськими військами Starlink на безпілотниках.

"Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях", - пояснив Федоров.

Він зазначив, що єдине технічне рішення для протидії - це запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів.

"З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", - підкреслив Федоров.

Урядовець запевнив, що процес реєстрації терміналів Starlink для українців буде максимально простим. Для фізичних осіб достатньо одного візиту до найближчого ЦНАПу.

Для бізнесу передбачений зручний онлайн-алгоритм верифікації терміналів на порталі Дія.

При цьому військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно - для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також не потрібно ставити власні термінали на баланс військових частин або передавати дані облікових записів - достатньо внести термінал у "білий список", щоб уникнути блокування.

За словами Федорова, завдяки "білому списку" Україна зберігає стабільний зв’язок для громадян, посилює безпеку та позбавляє ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та об’єкти критичної інфраструктури.

Детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів Starlink обіцяють оприлюднити найближчим часом.