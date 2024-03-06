Мир В Польше продолжают находить прилетевшие "неизвестные предметы"

2024-03-06 08:24

Неизвестные предметы продолжают выявлять в Польше. Там зафиксирована уже третья подобная находка за последние 48 часов. Об этом сообщает польское радио RMF24.

СМИ предполагает, что это была деталь воздушного шара, упавшая вблизи города Кервик Варминско-Мазурского воеводства.

"Это уже третий подобный случай за последние 48 часов", - отмечает издание.

В материале говорится, что ранее неизвестный предмет упал в поле и неподалеку от села Варкалки близ Милакова (Варминско-Мазурское воеводство). Предмет передадут польским военным. СМИ предполагает, что это воздушный шар.

"В полицию сообщил житель села о том, что возле его дома упал предмет. Мы установим, что это за предмет и откуда он взялся", - заверили в Варминско-Мазурской полиции.

Все указывает на то, что во втором случае это был воздушный шар, добавляет польское радио.

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