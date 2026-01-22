Світ Азербайджан відправив ще одну велику партію електрообладнання для допомоги Україні

2026-01-22 14:41

Влада Азербайджану відправила чергову партію гуманітарної допомоги Україні. Про це повідомляє Аzertag.

Зазначається, що відправка допомоги забезпечена Міністерством енергетики відповідно до розпорядження президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Черговий вантаж з електрообладнання відправлено до України з території Сумгаїтського технологічного парку в рамках гуманітарної допомоги від Азербайджану.

До складу гуманітарного вантажу увійшло 12 панелей низької напруги, 11 генераторів, 5 трансформаторів та 27 тис. м кабелів та дротів. Вартість загальної допомоги, організованої на підставі звернення української сторони, становить 1 млн дол.

Загальна вартість гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном Україні, включаючи допомогу на відновлення та реконструкцію, вже перевищила 45 млн дол. США.