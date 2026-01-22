Світ Азербайджан відправив ще одну велику партію електрообладнання для допомоги Україні

2026-01-22 14:41

Влада Азербайджану відправила чергову партію гуманітарної допомоги Україні. Про це повідомляє Аzertag.

Зазначається, що відправка допомоги забезпечена Міністерством енергетики відповідно до розпорядження президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Черговий вантаж з електрообладнання відправлено до України з території Сумгаїтського технологічного парку в рамках гуманітарної допомоги від Азербайджану.

До складу гуманітарного вантажу увійшло 12 панелей низької напруги, 11 генераторів, 5 трансформаторів та 27 тис. м кабелів та дротів. Вартість загальної допомоги, організованої на підставі звернення української сторони, становить 1 млн дол.

Загальна вартість гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном Україні, включаючи допомогу на відновлення та реконструкцію, вже перевищила 45 млн дол. США.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven

2026-01-13 16:47

Україна надала право на видобуток літію американському мільярдеру, який є другом Дональда Трампа

2026-01-12 12:35

Трамп заявив, що США повернуть абсолютно всі гроші, які були витрачені на Україну за часів Байдена

2026-01-10 16:47

Хорватія виділяє 14 млн євро на закупівлю сучасних танків та САУ CAESAR для України

2026-01-06 16:45

Еще новости в разделе "Світ"

Азербайджан відправив ще одну велику партію електрообладнання для допомоги Україні

2026-01-22 14:41

У Китаї протягом року було репресовано майже мільйон людей - формально це подається, як боротьба з корупцією

2026-01-20 14:40

В США підтвердили, що верхівка іранського режиму почала швидко виводити з країни мільйони доларів

2026-01-17 11:35

Найбільша різанина в сучасній історії Ірану: під час масових протестів в країні загинули щонайменше 12 000 громадян

2026-01-15 12:37
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Азербайджан відправив ще одну велику партію електрообладнання для допомоги Україні 2026-01-22 14:41
У Китаї протягом року було репресовано майже мільйон людей - формально це подається, як боротьба з корупцією 2026-01-20 14:40
В США підтвердили, що верхівка іранського режиму почала швидко виводити з країни мільйони доларів 2026-01-17 11:35
Найбільша різанина в сучасній історії Ірану: під час масових протестів в країні загинули щонайменше 12 000 громадян 2026-01-15 12:37