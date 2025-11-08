ВІЙНА В Україні В Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити карти для отримання 6500 грн є-підтримки

2025-11-08 12:30

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити виплату у 6500 гривень для українців. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують оформити карту для отримання виплати 6500 гривень", - попередив він.

Гетманцев нагадав, що ніколи не треба переходити за сумнівними посиланнями та передавати дані своєї банківської карти. Жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.

"Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти "спеціальні" картки, адже більшість виплат здійснюється через Дію", - додав парламентарій.

Депутат закликав ігнорувати такі "пропозиції" та не передавати свої дані стороннім особам.

Тіктокера з Одещини засудили до п'яти років тюрми за публікацію відео з позиціями ЗСУ

2025-11-08 10:31

Окупанти готують масштабну диверсію на найбільшій в Европі атомній станції

2025-11-07 11:32

Київська чиновниця отримала підозру у сприянні незаконному відчуженню нерухомості оборонного заводу

2025-11-07 10:27
