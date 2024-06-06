ВОЙНА В Украине Стали известны детали взятия на учет несовершеннолетних допризывников и призывников, находящихся за рубежом

2024-06-06 08:26

В Кабинете Министров разрабатывают проект постановления по отсрочиванию взятия на учет в Украине для допризывников и призывников, находящихся за рубежом. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в Telegram.

"О 17-летних украинцах, которые сейчас находятся за границей: Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и стать на военный учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так прописаны действующие правила", - отметила она.

По словам Верещук, в Кабмине хорошо понимают, что "заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это только увеличит нагрузку на ВВК и ничем не поможет в мобилизации".

Поэтому уже разработан проект постановления, сейчас проходит согласование, и в ближайшее время он будет принят.

"Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена ​​отсрочка по взятию на учет - либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения", - отметила Верещук.

Напомним, военнообязанным украинцам, которые находятся за рубежом и имеют в приложении Резерв+ статус "в розыске", необходимо вернуться в Украину и явиться в ТЦК.

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