Работодателям напомнили о подаче списков допризывников в ТЦК: сроки

Работодателям за 2023 год необходимо подавать новые списки допризывников в ТЦК.
Об этом сообщает Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.
Отмечается, что государственным органам, а также предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от их подчинения и формы собственности, определена обязанность организовывать и непосредственно вести персональный военный учет работающих в них военнообязанных (часть 5 статьи 34 Закона Украины "О военной обязанности и воинской службе").
В состав военнообязанных относятся:
Отмечается, что работодатели ОБЯЗАНЫ подавать в соответствующие ТЦК и СП списки граждан Украины, которые подлежат приписке к призывным участкам. Делать это нужно ежегодно до 1 декабря.
Допризывники приписываются к участкам в течение января, поэтому по спискам, которые представляют работодатели и учебные заведения, ТЦК и СП приписывают в следующем году к призывным участкам юношей, которым в год приписки исполняется 17 лет.
В 2023 году в этот список следует включить работников, которым в 2024 году исполняется 17 лет, то есть 2007 года рождения.