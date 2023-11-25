ВОЙНА В Украине Работодателям напомнили о подаче списков допризывников в ТЦК: сроки

2023-11-25 12:30

Работодателям за 2023 год необходимо подавать новые списки допризывников в ТЦК.

Об этом сообщает Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Отмечается, что государственным органам, а также предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от их подчинения и формы собственности, определена обязанность организовывать и непосредственно вести персональный военный учет работающих в них военнообязанных (часть 5 статьи 34 Закона Украины "О военной обязанности и воинской службе").

В состав военнообязанных относятся:

допризывники – лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники – лица, приписанные к призывным участкам;

военнослужащие – лица, проходящие военную службу;

военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты – лица, проходящие службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.

Отмечается, что работодатели ОБЯЗАНЫ подавать в соответствующие ТЦК и СП списки граждан Украины, которые подлежат приписке к призывным участкам. Делать это нужно ежегодно до 1 декабря.

Допризывники приписываются к участкам в течение января, поэтому по спискам, которые представляют работодатели и учебные заведения, ТЦК и СП приписывают в следующем году к призывным участкам юношей, которым в год приписки исполняется 17 лет.

В 2023 году в этот список следует включить работников, которым в 2024 году исполняется 17 лет, то есть 2007 года рождения.