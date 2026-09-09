Політика Угорщина ухвалила рішення видворити з країни російських дипломатів через їхню неприйнятну діяльність

2026-09-09 14:35

Угорщина ухвалила рішення про видворення 10 співробітників російського дипломатичного представництва. Будапешт заявив, що вони займалися діяльністю, неприйнятною для дипломатів відповідно до Віденської конвенції. Про це повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан чна платформі Х.



За її словами, угорське МЗС поінформувало посла росії про вимогу до десяти представників дипмісії залишити країну. При цьому конкретні дії, через які дипломатів вирішили вислати, влада Угорщини не уточнила.



Орбан наголосила, що рішення спрямоване на захист безпеки та суверенітету Угорщини. Водночас воно не означає розриву дипломатичних відносин із росією.



"Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог, заснований на взаємній повазі та дотриманні правил", - заявила глава угорського МЗС.



Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також прокоментував рішення, заявивши, що країна таким чином захищає свій суверенітет. Про це Мадяр написав на своїй Facebook-сторінці.



"Уряд Угорщини висунув вимогу до десятьох дипломатів посольства Росії в Будапешті залишити країну через діяльність, неприйнятну для дипломатів. Ми захищаємо суверенітет нашої країни", – заявив Петер Мадяр.