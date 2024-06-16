Политика Шольц объяснил, почему медлят с новыми санкциями против рф

2024-06-16 15:30

 

Германия не блокирует новые санкции против россии, а работает над тем, чтобы сделать их максимально эффективными и рациональными.

Об этом в интервью телеканалу заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, Берлин не блокирует новые санкции против россии, а интенсивно работает со всеми остальными над санкционными пакетами. При этом Германия пытается сделать ограничения максимально эффективными и рациональными, позволяя своей экономике продолжать экспортировать товары в другие страны, кроме россии.

«Мы хотим обеспечить, чтобы это было сделано как можно более прагматично. Это то, что мы делаем, консультируясь с немецкой экономикой. Нам нужно найти хорошее решение. И как я уже говорил, речь идет также о том, чтобы поставить нашу экономику, очень ориентированную на экспорт, в такое положение, чтобы она могла экспортировать товары, которые точно никуда больше не пойдут», – заявил канцлер.

Напомним, Politico со ссылкой на нескольких европейских дипломатов писало, что Германия и Франция не поддерживают намерение Европейского союза перекрыть канал поставок люксовых автомобилей в россию через Беларусь.


Тем временем G7 и ЕС рассматривают усиление давления на банки, которые помогают рф обходить санкции.

subscriber subscriber

Еще по теме

Шольц анонсировал поставку Украине Patriot, IRIS-T и ракет в ближайшие "недели и месяцы"

2024-06-12 18:26

Шольц объяснил, почему Украине разрешили использовать немецкое оружие для ударов по рф

2024-06-08 13:30

Шольц: Удары немецким оружием по целям в рф не грозят эскалацией

2024-06-04 16:48

Шольц выступил против использования западного оружия по территории рф

2024-05-27 21:37

Еще новости в разделе "Политика"

"Мы - не сторона конфликта". В НАТО поставили точку по отправке войск в Украину

2024-06-16 16:30

Шольц объяснил, почему медлят с новыми санкциями против рф

2024-06-16 15:30

путин рассматривает победу в Украине как начало войны с НАТО – ISW

2024-06-16 13:30

Украина вправе уничтожать ракетные установки рф, из которых обстреливают Харьков, - Столтенберг

2024-06-16 12:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

"Мы - не сторона конфликта". В НАТО поставили точку по отправке войск в Украину 2024-06-16 16:30
Шольц объяснил, почему медлят с новыми санкциями против рф 2024-06-16 15:30
путин рассматривает победу в Украине как начало войны с НАТО – ISW 2024-06-16 13:30
Украина вправе уничтожать ракетные установки рф, из которых обстреливают Харьков, - Столтенберг 2024-06-16 12:30