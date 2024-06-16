Политика Шольц объяснил, почему медлят с новыми санкциями против рф

2024-06-16 15:30

Германия не блокирует новые санкции против россии, а работает над тем, чтобы сделать их максимально эффективными и рациональными.

Об этом в интервью телеканалу заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, Берлин не блокирует новые санкции против россии, а интенсивно работает со всеми остальными над санкционными пакетами. При этом Германия пытается сделать ограничения максимально эффективными и рациональными, позволяя своей экономике продолжать экспортировать товары в другие страны, кроме россии.

«Мы хотим обеспечить, чтобы это было сделано как можно более прагматично. Это то, что мы делаем, консультируясь с немецкой экономикой. Нам нужно найти хорошее решение. И как я уже говорил, речь идет также о том, чтобы поставить нашу экономику, очень ориентированную на экспорт, в такое положение, чтобы она могла экспортировать товары, которые точно никуда больше не пойдут», – заявил канцлер.

Напомним, Politico со ссылкой на нескольких европейских дипломатов писало, что Германия и Франция не поддерживают намерение Европейского союза перекрыть канал поставок люксовых автомобилей в россию через Беларусь.



Тем временем G7 и ЕС рассматривают усиление давления на банки, которые помогают рф обходить санкции.