Политика Дипломаты стран ЕС согласовали и приняли 14-й пакет антироссийских санкций

2024-06-20 13:35

Послы стран-членов Евросоюза достигли согласия и приняли 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС в четверг, 20 июня.

"Постпреды ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении председательства в соцсети X.

Указано, что новый пакет предусматривает новые меры, а также ужесточает действие введенных ранее санкций, закрывая возможные лазейки для россии.

Как известно, 14-й пакет санкций готовился с апреля. Неделю тому назад сообщалось, что новые санкции Евросоюза против рф были фактически одобрены, однако затем на них было временно наложено вето со стороны Германии.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ снова бьют рекорды по числу ликвидированных за сутки оккупантов

2024-06-18 13:35

На россии сгорела еще одна нефтебаза, поврежден большой терминал нефтепродуктов

2024-06-18 12:27

ВС рф продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске: что там происходит

2024-06-17 20:48

Потери оккупантов на фронте значительно возросли - обнародованы новые данные Генштаба

2024-06-17 14:31

Еще новости в разделе "Политика"

Дипломаты стран ЕС согласовали и приняли 14-й пакет антироссийских санкций

2024-06-20 13:35

Штабы Джо Байдена и Дональда Трампа согласовали новые правила первых дебатов

2024-06-20 12:30

В США назвали страну, которая поддерживает военную машину роССии

2024-06-19 19:15

Блинкен рассказал, чем Украине поможет июльский саммит НАТО в Вашингтоне

2024-06-19 16:05
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Дипломаты стран ЕС согласовали и приняли 14-й пакет антироссийских санкций 2024-06-20 13:35
Штабы Джо Байдена и Дональда Трампа согласовали новые правила первых дебатов 2024-06-20 12:30
В США назвали страну, которая поддерживает военную машину роССии 2024-06-19 19:15
Блинкен рассказал, чем Украине поможет июльский саммит НАТО в Вашингтоне 2024-06-19 16:05