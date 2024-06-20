Политика Дипломаты стран ЕС согласовали и приняли 14-й пакет антироссийских санкций

2024-06-20 13:35

Послы стран-членов Евросоюза достигли согласия и приняли 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС в четверг, 20 июня.



"Постпреды ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении председательства в соцсети X.



Указано, что новый пакет предусматривает новые меры, а также ужесточает действие введенных ранее санкций, закрывая возможные лазейки для россии.



Как известно, 14-й пакет санкций готовился с апреля. Неделю тому назад сообщалось, что новые санкции Евросоюза против рф были фактически одобрены, однако затем на них было временно наложено вето со стороны Германии.