Мир США обеспокоены религиозной свободой в Индии

2024-06-29 23:30

США обеспокоены состоянием религиозных свобод в Индии.

Об этом отмечается в ежегодном отчете Госдепартамента США о состоянии религиозных свобод в мире, который представлен Госсекретарем Блинкеном.

Так, в отчете отмечается «тревожное» увеличение числа законов в Индии, которые принимаются в нарушении религиозных свобод граждан. Например, по поводу принудительного обращения к религиозной вере, разжиганию межрелигиозной вражды, снос религиозных сооружений и мест отправления религиозных кустов.

Причем в отчете фиксируются нарушения религиозных прав не только в отношении мусульман, но и христиан, а также отдельных религиозных меньшинств.

Так, в отчете приводятся свидетельства отдельных христианских общин, которые заявляют о причастности органов госвласти (полиции) к срыву богослужений, незаконном уголовном преследовании религиозных активистов, а также применение к ним физического давления.

Игорь Шевырев