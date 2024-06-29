США обеспокоены религиозной свободой в Индии

США обеспокоены состоянием религиозных свобод в Индии.
Об этом отмечается в ежегодном отчете Госдепартамента США о состоянии религиозных свобод в мире, который представлен Госсекретарем Блинкеном.
Так, в отчете отмечается «тревожное» увеличение числа законов в Индии, которые принимаются в нарушении религиозных свобод граждан. Например, по поводу принудительного обращения к религиозной вере, разжиганию межрелигиозной вражды, снос религиозных сооружений и мест отправления религиозных кустов.
Причем в отчете фиксируются нарушения религиозных прав не только в отношении мусульман, но и христиан, а также отдельных религиозных меньшинств.
Так, в отчете приводятся свидетельства отдельных христианских общин, которые заявляют о причастности органов госвласти (полиции) к срыву богослужений, незаконном уголовном преследовании религиозных активистов, а также применение к ним физического давления.
Игорь Шевырев