Жизнь Из-за аномальной жары в Киев запретили въезд крупногабаритного грузового транспорта

2024-07-02 14:32

На территории Киева из-за жары введено ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Сообщается, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28 °C. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т.

"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. О снятии ограничения мы сообщим в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.

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