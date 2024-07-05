Спорт Криштиану Роналду снова вошел в историю футбола, но теперь из-за антирекорда

2024-07-05 17:29

Криштиану Роналду снова вошел в историю футбола, однако теперь стал антигероем. Напомним, сборная Португалии вместе с Роналду одолела Словению и вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Впрочем, сам легендарный футболист отметился в этой игре неприятным достижением.

В дополнительное время, на 105-1 минуте, у Криштиану была прекрасная возможность открыть счет с пенальти, но он не забил. Удар форварда парировал голкипер Словении Ян Облак.

Таким образом Роналду стал первым футболистом, который дважды не сумел забить с пенальти в финальной части чемпионата Европы.

В первый раз он промахнулся ударом в 2016 году, когда в игре против Австрии попал в каркас ворот. Поединок тогда закончился вничью - 0:0.

Также, по информации Sofascore, Роналду стал первым европейцем в 21-м веке, не забившим три пенальти на крупных турнирах. Кроме как на Евро-2016, Криштиану также не сумел забить на ЧМ-2018 против Ирана (1:1).

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