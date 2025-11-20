Світ Кріштіану Роналду взяв участь у вечері в Білому домі, влаштованій Дональдом Трампом

2025-11-20 11:33

Нападник клубу Ан-Наср із Саудівської Аравії та збірної Португалії Кріштіану Роналду взяв участь у вечері в Білому домі, влаштованій президентом США Дональдом Трампом.

Футбольна зірка побував на заході разом із спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Як повідомляє BBC, метою візиту стало прагнення принца зменшити залежність своєї країни від нафтових доходів, розширивши свою діяльність у нові сфери, такі як спорт і туризм.

Під час зустрічі Трамп також зазначив, що його син є прихильником Роналду.

"Знаєте, мій син - великий прихильник Кріштіану Роналду. Роналду тут, і мені здається, тепер, коли я вас представив, мій син став поважати батька ще більше. Дякую, що прийшли, це велика честь", - сказав президент США.

Зазначається, що Роналду на вечері супроводжувала його кохана Джорджина Родрігес, а також на заході були президент ФІФА Джанні Інфантіно та засновник Tesla Ілон Маск.

