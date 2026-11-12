Спорт Екс-тренер МЮ Ерік тен Гаг заявив, що кар'єра нападника Аль-Насра Кріштіану Роналду близька до завершення

2026-11-12 12:38

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про кар'єру нападника Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду. Про це повідомляє ESPN.

Нідерландський фахівець вважає, що на момент повернення до англійського клубу у 2021 році португалець уже переживав спад у своїй кар'єрі та не міг демонструвати той рівень гри, який показував раніше.

За словами тен Гага, зниження результативності та ігрових можливостей Роналду розпочалося ще під час його виступів за туринський Ювентус.

"Кожна топкоманда повинна прийняти топгравця, але він також повинен іти на компроміси з інтересами команди. У цьому й була проблема з Роналду. Він - один із найкращих гравців у історії. Проте реальність також полягає в тому, що останні 7-8 років він уже не тягне найвищий рівень", - заявив тренер

Ерік тен Гаг також переконаний, що мадридський Реал ухвалив правильне рішення, продавши Кріштіану Роналду влітку 2018 року.

"Це також великий дар мадридського Реала. Вони бачать, коли гравець починає втрачати рівень. Тоді вони прощаються з ним саме в той момент, коли для сторонніх спостерігачів він усе ще на піку, але насправді вже не може давати результат", - додав нідерландський фахівець.

Як відомо, Кріштіану Роналду вдруге приєднався до Манчестер Юнайтед у серпні 2021 року. Однак уже в листопаді 2022-го клуб достроково розірвав контракт із португальцем після його конфлікту з головним тренером.