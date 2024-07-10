Политика После визитов в Киев и москву Орбан направил тайное письмо главе Европейского совета

2024-07-10 10:29

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих визитов в Киев и москву направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств-членов ЕС. В нем Орбан настаивает на временном прекращении огня, поскольку, если этого не сделать, "в ближайшие два месяца мы можем стать свидетелями более драматичных событий на фронте". Об этом сообщает ряд СМИ, получивших в распоряжение текст письма.

Отмечается, что письмо было отправлено 5 июля из Азербайджана, куда Орбан отправился после встречи с бункерным.



Венгерский лидер пишет, что российские власти уверены в том, что "время не на стороне Украины, а на стороне российских сил". Кроме того, отмечается, что во время разговора с Орбаном путин не упоминал о потерях на фронте, однако много рассказывал о своих подсчетах украинских потерь.



Орбан также пишет, что российский диктатор "поражен тем, что президент Украины Владимир Зеленский отверг временное прекращение огня", говорится в материале. Как отмечает Орбан, птн якобы готов рассмотреть любое предложение о прекращении огня, но не способствующее "скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил".



Кроме того, венгерский премьер-министр в письме отметил, что птн считает так называемые стамбульские соглашения "актуальными" и ссылается на пятый пункт документа, в котором "конкретизируются международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине". Речь идет о праве вето так называемых гарантов безопасности Украины на возможное применение силы против нее, причем среди этих гарантов россия хотела видеть себя.



К тому же российский диктатор говорил о так называемом китайско-бразильском мирном плане. По словам Орбана, этот план "находится на рассмотрении российской стороны".



В то же время птн не ответил на прямой вопрос по поводу Формулы мира и Саммита мира, который прошел в июне в Швейцарии, отметил Орбан.



"Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо ранее", - заявил Орбан.



Остальное письмо Орбан посвятил пересказу своих тезисов о том, что "Европе нужен мир" для экономического процветания, а шансы на мир уменьшаются "из-за того, что дипломатические каналы заблокированы и отсутствует прямой диалог между сторонами".