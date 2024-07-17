Мир США похвастались разработкой гиперзвукового оружия — Пентагон

2024-07-17 20:48

 

ВМС и Армия США недавно провели лётные испытания новых образцов гиперзвуковой ракеты в районе Тихого океана.

Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в разработках гиперзвукового оружия, о чем свидетельствуют результаты последних испытаний и планируют активно развивать эти программы.

С таким заявлением выступил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Об этом пишет Укринформ.

«Мы продолжим развивать ряд программ гиперзвукового оружия. Мы будем работать над ускорением разработок и проведением испытаний в рамках этих программ», – сказал представитель оборонного ведомства США.

Он напомнил, что ВМС и Армия США недавно провели лётные испытания новых образцов гиперзвуковой ракеты в районе Тихого океана.

Это стало шагом вперед в контексте программ, отметил генерал, однако не уточнил деталей.

«Однако я скажу, что мы продолжаем быть преданными развитию этих гиперзвуковых возможностей, поддерживающих национальную оборонную стратегию», — подчеркнул представитель Пентагона.

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