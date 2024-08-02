ВОЙНА В Украине Испания передаст Украине новую зенитно-ракетную батарею ЗРК Hawk

2024-08-02 22:12

Испания передаст Украине в сентябре этого года новую дополнительную батарею ЗРК Hawk. Об этом сообщает минобороны Испании.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала украинскому коллеге Рустему Умерову о предстоящих поставках военной техники.

По ее словам, в новый пакет войдет дополнительная батарея зенитно-ракетного комплекса MIM-23 Hawk. Поставки системы запланированы на сентябрь.

Роблес также рассказала о важном прогрессе в подготовке украинских военнослужащих в Испании, количество которых достигло 5 тысяч.