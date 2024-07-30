Спорт Трабзонспор передумал подписывать контракт с Шапаренко из-за слишком высокой цены

2024-07-30 10:26

Николая Шапаренко не будет в турецком Трабзонспоре. В этом уверяет издание Taka Gazete.

Клуб с берегов Босфора, который всеми силами пытался подписать полузащитника сборной Украины, отказался от этой идеи.

По данным источника, турки передумали подписывать Шапаренко из-за слишком высоких трансферных аппетитов киевского Динамо - клубы не сошлись в цене за футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Шапаренко сыграл в 26 матчах за киевлян, где забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. Шапаренко уже успел отличиться в воротах сербского Партизана в квалификации Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. В свою очередь руководство столичного клуба не готово отпускать своего футболиста менее чем за 20 миллионов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов стал сербский Партизан

2024-06-20 11:34

Динамо усилило линию полузащиты лидером Днепра-1 и игроком сборной Украины

2024-06-10 11:33

Экс-динамовцы Алиев и Милевский жестко рассорились из-за интервью

2024-03-01 11:32

Мирча Луческу может стать главным тренером Динамо, но уже не киевского

2023-11-10 14:35

Еще новости в разделе "Спорт"

Трабзонспор передумал подписывать контракт с Шапаренко из-за слишком высокой цены

2024-07-30 10:26

Олимпиада-2024: кто и в каких видах спорта представит Украину

2024-07-25 17:27

Испанский гранд покупает футболиста сборной Украины: СМИ раскрыли сумму трансфера

2024-07-23 20:48

Тайсону Фьюри подсказали, как повысить шансы в реванше против Александра Усика

2024-07-19 17:29
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Трабзонспор передумал подписывать контракт с Шапаренко из-за слишком высокой цены 2024-07-30 10:26
Олимпиада-2024: кто и в каких видах спорта представит Украину 2024-07-25 17:27
Испанский гранд покупает футболиста сборной Украины: СМИ раскрыли сумму трансфера 2024-07-23 20:48
Тайсону Фьюри подсказали, как повысить шансы в реванше против Александра Усика 2024-07-19 17:29