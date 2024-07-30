Спорт Трабзонспор передумал подписывать контракт с Шапаренко из-за слишком высокой цены

2024-07-30 10:26

Николая Шапаренко не будет в турецком Трабзонспоре. В этом уверяет издание Taka Gazete.

Клуб с берегов Босфора, который всеми силами пытался подписать полузащитника сборной Украины, отказался от этой идеи.

По данным источника, турки передумали подписывать Шапаренко из-за слишком высоких трансферных аппетитов киевского Динамо - клубы не сошлись в цене за футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Шапаренко сыграл в 26 матчах за киевлян, где забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. Шапаренко уже успел отличиться в воротах сербского Партизана в квалификации Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. В свою очередь руководство столичного клуба не готово отпускать своего футболиста менее чем за 20 миллионов.