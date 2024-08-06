В ЕС заявили, что переизбрание Мадуро не соответствовало международным стандартам выборов

Европейский союз не может признать переизбрание Николаса Мадуро на недавних президентских выборах в Венесуэле, поскольку избирательный орган страны до сих пор не предоставил официальные протоколы голосования. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Брюссель отмечает, что ЕС продолжает "с большим беспокойством следить за событиями в Венесуэле".
"В отчетах международных миссий по наблюдению за выборами четко отмечено, что президентские выборы 28 июля не соответствовали международным стандартам честности выборов", - говорится в опубликованном решении.
В релизе Совета ЕС отмечается, что несмотря на собственные обязательства "Национальный избирательный совет Венесуэлы (CNE) до сих пор не опубликовал официальные протоколы голосования ("actas") на избирательных участках".
"Без доказательств в их поддержку результаты, опубликованные 2 августа CNE, не могут быть признаны", - акцентируют внимание в Евросоюзе.
Также Брюссель отмечает, что любая попытка задержать полную публикацию официальных протоколов голосования "только увеличивает сомнения в достоверности официально опубликованных результатов".
В то же время в ЕС добавляют, что копии протоколов избирательного голосования, опубликованные венесуэльской оппозицией и проверенные несколькими независимыми организациями, показывают, что "Эдмундо Гонсалес Уррутиа, скорее всего, является победителем президентских выборов значительным большинством голосов".