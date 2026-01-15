Політика Дональд Трамп поставив остаточну крапку у питанні щодо помилування захопленого Ніколаса Мадуро

2026-01-15 14:41

Президент США Дональд Трамп розповів, що помилування лідера Венесуели Ніколаса Мадуро не відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю американського лідера The New York Times.

Журналіст запитав в американського лідера, чи є якийсь сценарій, за якого він міг би помилувати Мадуро.

"Ні. Я такого не бачу", - сказав Трамп.

Нагадаємо, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію в Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас. До операції були залучені авіація, Військово-морські сили, безпілотники та агентурні ресурси ЦРУ.

Під обстріл потрапили об'єкти, пов'язані з оборонною інфраструктурою країни. Водночас Трамп дав зрозуміти, що мова не йде про повноцінне військове вторгнення.

Метою операції стало затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною - Сілією Флорес.

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив успіх операції та заявив, що Мадуро постає перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі.

Пізніше, Мадуро і його дружина Сілія Флорес заявили про свою невинність у суді Нью-Йорка. Слухання тривало близько 30 хвилин, а наступне відбудеться 17 березня.

Окрім налагодження схем з наркоторгівлі Мадуро звинувачують в незаконному володінні автоматичною зброєю та руйнівними пристроями, а також у змові з метою використання такої зброї проти США.

 

