Спорт Александр Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо для победы в матче квалификации Лиги чемпионов

2024-08-07 14:31

Футболистам Динамо не хватило уверенности в своих силах для победы над Рейнджерс в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Так считает главный тренер киевского клуба Александр Шовковский.

Он также рассказал о тактике команды на матч против шотландского клуба.

"Безусловно, мы расстроены из-за того, что упустили победу на последней минуте. В то же время мы понимали, что судьба нашего противостояния будет решаться в Глазго. Мы сыграли только первый тайм. Ко второму команда будет готовиться через матч чемпионата Украины, который мы проведем 9 августа.

В футбол играло две команды, одна пыталась удержать результат, рассчитывая на скорые контратаки. И у нас были возможности для этого, тем более что основная угроза была именно от фланговых атак соперника. Мы должны были действовать в отдельных моментах матча более уверенно, но допускали ошибки. Будем смотреть видео и разбираться. Недостаточное количество матчей столь высокого уровня, безусловно, является отрицательным уроком для нас.

На каком бы стадионе ни проходила игра, большинство фанатов будет болеть за вашу команду. Безусловно, поддержка играет большую роль, и я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли поддержать нашу команду и делали все возможное, что мы чувствовали себя почти как дома.

Я еще об этом не думал, но могу сказать, что, безусловно, у нас будет определенная ротация в составе УПЛ. Тем более что путешествие в Ровно займет у нас много времени - где-то по восемь часов туда и обратно", - приводит слова Шовковского сайт Динамо.