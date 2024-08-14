Жизнь Штраф вырос с 500 гривен до 40 тысяч: за что могут серьезно наказать даже трезвого водителя

2024-08-14 19:15

 

Согласно последним изменениям в законодательстве Украины, водители могут получить значительные штрафы даже за нарушения, ранее считавшиеся незначительными. В частности, речь идет о ситуации с управлением транспортным средством после лишения прав.

Как пишет издание "Твоя МАШИНА", ранее штраф за управление автомобилем водителем, лишенным прав судом, составлял всего 510 гривен. Это приводило к тому, что многие автомобилисты игнорировали запрет и продолжали ездить без прав.

Однако новые изменения в статью 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) значительно усилили ответственность:

  • За первое нарушение штраф 20 400 гривен
  • За повторное нарушение сумма увеличивается вдвое, а штраф составит 40 800 гривен и лишение права управления на 7 лет

Эксперты отмечают, что многие водители все еще не знают об этих изменениях, что может привести к неприятным сюрпризам на дороге.

Новые правила призваны повысить безопасность дорожного движения и снизить количество нарушений. Водителям рекомендуется внимательно ознакомиться с актуальными изменениями в законодательстве во избежание значительных финансовых потерь и дополнительных ограничений.

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