Штраф вырос с 500 гривен до 40 тысяч: за что могут серьезно наказать даже трезвого водителя

Согласно последним изменениям в законодательстве Украины, водители могут получить значительные штрафы даже за нарушения, ранее считавшиеся незначительными. В частности, речь идет о ситуации с управлением транспортным средством после лишения прав.
Как пишет издание "Твоя МАШИНА", ранее штраф за управление автомобилем водителем, лишенным прав судом, составлял всего 510 гривен. Это приводило к тому, что многие автомобилисты игнорировали запрет и продолжали ездить без прав.
Однако новые изменения в статью 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) значительно усилили ответственность:
Эксперты отмечают, что многие водители все еще не знают об этих изменениях, что может привести к неприятным сюрпризам на дороге.
Новые правила призваны повысить безопасность дорожного движения и снизить количество нарушений. Водителям рекомендуется внимательно ознакомиться с актуальными изменениями в законодательстве во избежание значительных финансовых потерь и дополнительных ограничений.