Мир Иран отложит ответ Израилю на ликвидацию лидера ХАМАС: NYT узнало причину

2024-08-18 11:30





Иран, вероятно, отложит запланированное "возмездие" Израилю после того, как в Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Причиной являются переговоры по прекращению огня в Секторе Газа.



Об этом сообщает The New York Times.



Издание напомнило, что американские, израильские, египетские и катарские чиновники встретились в пятницу в столице Катара Дохе для переговоров по урегулированию разногласий между Израилем и ХАМАС.



После таких переговоров премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани позвонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. По информации источников издания, катарский чиновник призвал Иран воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к эскалации.



На следующий день после переговоров израильская разведка, по данным собеседников NYT, наблюдала снижение уровня боеготовности ракетных подразделений Ирана и "Хезболлы".



При этом источники издания добавили, что их оценки быстро меняются "в связи с изменчивостью событий".



Как напоминает NYT, в последнее время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ужесточил условия для прекращения огня в Секторе Газа. В частности, он требует, чтобы израильские военные остались на границе Сектора Газа с Египтом, чтобы не дать боевикам ХАМАС получить новое оружие.

Ликвидация Хании



Напомним, 31 июля в Тегеране был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Хания. Он приехал в Иран, чтобы посетить инаугурацию президента Ирана Масуда Пазешкиана.



Власти Ирана сразу обвинили в инциденте израильские спецслужбы. По данным иранских властей, по гостевому дому, где находился Хания, якобы был нанесен ракетный удар.



При этом западные СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Хания был убит в результате взрыва бомбы, которую заложили в гостевом доме за несколько месяцев до инцидента.