Политика Канада разрешила Украине использовать свое оружие на территории роССии

2024-08-18 16:30

Министерство обороны Канады заявило, что Украина может использовать канадские танки и ракеты в ходе своей специальной военной операции на территории России.

Об этом сообщило издание Politico.

По словам представителя канадского оборонного ведомства Андре-Анн Пулен, Оттава не накладывает географических ограничений на использование военной техники, которую она передала и продолжает передавать Украине.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их возможности", - отметила Пулен. Она добавила, что Канада решительно поддерживает право Украины на самооборону от "незаконной и неоправданной войны России".

С начала полномасштабного вторжения России Канада выделила 4,5 миллиарда долларов военной помощи Украине, обязавшись продолжать оказывать поддержку до 2029 года. В частности, Канада передала зенитное оборудование на сумму 33 миллиона долларов, включая ракеты ПВО AMRAAMS, AIM-9, AIM-7 и 40 000 боеприпасов. Кроме того, Оттава поставила гаубицы M-777, восемь танков Leopard и другую военную технику.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области направлена на защиту приграничных регионов Украины от постоянных российских обстрелов, пополнение фонда обмена военнопленными и перенос войны на российскую территорию.