Спорт Шовковский признался, что крайне недоволен игрой Динамо в первом матче квалификации Лиги чемпионов

2024-08-22 14:29

Динамо не должно было проигрывать первый матч квалификации Лиги чемпионов Зальцбургу. Так считает главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский.

По словам специалиста, его подопечные имели достаточно шансов чтобы забить сопернику, впрочем, не воспользовались ими. Кроме того, наставник "бело-синих" остался недоволен и некоторыми решениями арбитра.

"По моему мнению, итоговый результат не отражает ход событий в сегодняшнем поединке. У нас были отличные возможности, чтобы забить, причем не один мяч. Но, к сожалению, нам этого сегодня не удалось.

Были моменты, в частности, в первом тайме еще при счете 0:0 было два достаточно неплохих шанса, чтобы забить. Также во втором тайме имели возможности. Но опять досадная ошибка в том моменте, когда в наши ворота назначили пенальти. Фол на Ярмоленко стопроцентный, не знаю, куда смотрел рефери в том эпизоде, а VAR не может его просматривать, потому что это было не в штрафной.

Конечно, я недоволен игрой. Также в некотором роде я недоволен и действиями арбитра, потому что фол на Ярмоленко там был стопроцентный. И если это не пенальти, то по крайней мере очень опасный штрафной удар.

Что касается игры команды, то мы создали много моментов, но игра состоит из забитых мячей, а не из созданных нами возможностей. У нас еще есть ответная игра, будем готовиться к ней - этот поединок еще не окончен.

Было достаточно моментов, чтобы забивать, но где-то не удалось завершить, где-то замкнуть не успели, где-то в стойку попали. Это игра. Мы разберем эту игру подробно, чтобы сыграть удачно в ответном матче", - цитирует Шовковского сайт Динамо.