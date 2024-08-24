У Байдена прокомментировали визит премьера Индии в Украину

2024-08-24 13:30

В США призвали Индию содействовать завершению войны.

Индия имеет возможность помочь прекращению российской агрессии против Украины.

Такое мнение высказал Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя состоявшийся 23 августа визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.

Он заявил, что визит Моди в Киев и его встреча с президентом Владимиром Зеленским может помочь положить конец российской агрессии, что согласуется с видением Зеленского по справедливому миру, тогда США "думают, что это будет полезно".

"Если есть страна, которая готова помочь в попытке прекратить войну в Украине, мы это приветствуем. Но если вы хотите помочь, то нужно вести разговоры с украинцами", — сказал чиновник Белого дома.

Кроме того, не напомнил, что США продолжают настаивать на внешнеполитическом принципе — "ничего об Украине без Украины".