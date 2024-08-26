ВОЙНА В Украине В Украине введены экстренные отключения света

2024-08-26 16:05

Укрэнерго дал распоряжение ввести экстренные отключения света. Об этом сообщает официальный канал ДТЭК.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - сказано в сообщении.

Отмечается, что энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением.

"Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети", - подчеркнул он.

Также добавил, что на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.

Как сообщила Укрзализныця, в связи с масштабной атакой врага есть несколько обесточиваний по разным регионам.

"Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего следования продолжат движение", - сказано в сообщении.

Сказано, что пригородное движение электропоездов тоже имеет задержки, энергетики уже работают на местах. "City Express в Киеве и Днепре - по графику", - отметили в Укрзализныце.

Отмечается, что все отклонения от графика традиционно собраны на портале.

Также стало известно, что в Житомире приостановлено водоснабжение города, сообщает КП "Житомирводоканал".

"В результате обесточивания города, из-за ракетной атаки пока приостановлено водоснабжение Житомира. Больше информации по восстановлению водоснабжения - позже", - говорится в сообщении предприятия в Telegram.

Кроме того, в Одессе во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов, через некоторое время произошло обесточивание. Пользователи соцсетей сообщили начали сообщать об исчезновении света и водоснабжения. Через некоторое время в городском совете заявили о проблемах с движением трамваев и троллейбусов.

"В связи с обесточиванием временно приостановлена работа электротранспорта", - говорится в сообщении мэрии.

Обновлено 09:35 Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого, их инфраструктуры.

Запорожская ОВА сообщает, что враг атакует объекты критической инфраструктуры по всей стране, поэтому могут быть перебои со светом и аварийные отключения электроэнергии.

По Запорожской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для промышленных потребителей введены графики аварийных отключений.

В Киевской ОВА отмечают, что в области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют.

Руководитель Кировоградской ОГА Андрей Райкович отмечает, что по информации "Кировоградоблэнерго", 26 августа в области будут действовать графики аварийных отключений. Это вызвано необходимостью разгрузить энергосистему Украины.

На Полтавщине применили аварийные отключения электроэнергии.

"Сохраняйте холодный ум и до отбоя находитесь в укрытиях", - отмечает руководитель Полтавской ОГА Филипп Пронин.

Обновлено 09:43. Председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий в телеграмм-канале сообщил, что враг атаковал энергетические объекты на Львовщине.

"Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Детали позже", - написал он.

Обновлено 09:53. Городской председатель Львова Андрей Садовый в свою очередь предупреждает, что из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание.

Также в городе возможны перебои электроэнергии, пишет он.

Садовый добавил, что во время продолжающейся массированной атаки РФ попаданий по городу в настоящее время не зафиксировано.