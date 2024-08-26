Политика В Германии осадили Шольца из-за помощи Украине

2024-08-26 21:37



В Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца не спасать бюджет за счет Украины.

Об этом заявил председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот из партии Шольца написал в своей колонке для Die Welt.

Так, он считает, что запланированный международными партнерами кредит для Украины на 50 миллиардов долларов должен поступить Киеву в дополнение к существующей двусторонней военной помощи со стороны Германии, а не вместо нее.

При этом Рот подчеркнул, что у него складывается впечатление, будто бы для правительства Германии поддержка Украины с каждым годом становится все менее важной.

По его словам, в этом году с 7,5 миллиардов евро немецкое правительство планирует выделить на военную помощь Украине на 2025 год 4 миллиарда евро. А уже к 2027 году эта сумма сократится до 0,5 миллиарда евро.

Ранее в правительстве Германии заявили, что в будущем Украина сможет покрывать свои военные потребность за счет многомиллиардного кредита, который предоставят за счет замороженных активов России.

"Это вызвало сомнения в Украине и среди наших партнеров в Центральной и Восточной Европе относительно надежности Германии. Правильно требовать от агрессора заплатить в будущем и использовать доходы от замороженных российских государственных активов для финансирования военной поддержки Украины. Однако новый международный финансовый инструмент на общую сумму 46 миллиардов евро пока существует только на бумаге", – обратил внимание Рот.

Он также подчеркнул, что пока нет ясности относительно сроков и объемов предоставления Украине средств от замороженных российских активов. По его словам, замороженные российские активы на самом деле предназначались для спасения свободы Украины, а не федерального бюджета.

"Если другие страны также сократят свою двустороннюю помощь, новый финансовый котел не продержится долго. Именно поэтому деньги от большого кредита должны поступать не вместо, а в дополнение к существующей двусторонней военной помощи со стороны Германии. Это было бы настоящим облегчением для Украины", – отметил Рот.

Вдобавок к этому он предостерег, что если Украина проиграет войну или будет вынуждена согласиться на продиктованный мир, последствия для безопасности Германии и стабильности в Европе будут серьезными.