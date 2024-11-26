Умеров посетит Южную Корею с просьбой о помощи в вооружении – СМИ

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собирается посетить уже в среду Южную Корею с просьбой о помощи Украине в предоставлении необходимого вооружения.
Источник: издание South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник
Детали: По данным источника, украинская делегация намерена представить список необходимого оружия, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.
Аналитики ожидают, что Сеул займет осторожную позицию по просьбе после победы Дональда Трампа на выборах и неоднократных предостережений Москвы против подобных действий.
Представитель министерства обороны Южной Кореи отказался от комментариев.
"Ожидается, что правительство займет выжидательный подход, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решение о своих следующих шагах", - отметил научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ду Чжин Хо.
Что предшествовало:
Предыстория:
На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.
Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.