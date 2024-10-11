Мир Израильская армия ликвидировала главу разведки группировки Хезболла

2024-10-11 09:29

Израильские военные заявили, что ликвидировали еще одного члена группировки Хезболла Адхама Джахаута, ответственного за разведку. Об этом сообщает Radio Liberty.



Адхам Джахаут, член Голанской террористической сети в составе Хезболлы, был убит в результате авиаудара в районе Кунейтра в Сирии, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).



Джахаут передавал Хезболле разведывательные данные от источников из сирийского режима и способствовал операциям против Израиля на Голанских высотах, заявили в ЦАХАЛ.



Израиль аннексировал Голанские высоты после захвата их у Сирии во время войны на Ближнем Востоке 1967 года. Аннексию не признали большинство стран мира.



Кроме того, 10 октября израильские военные заявили, что уничтожили двух командиров Хезболлы на юге Ливана, а их военные самолеты атаковали склады боеприпасов в районе Бейрута, а также на юге Ливана.