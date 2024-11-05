Мир Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного важного командира Хезболлы

2024-11-05 11:33

Армия обороны Израиля ликвидировала командира Хезболлы Джафара Хадера Фаура, ответственного за первые ракетные обстрелы страны в октябре. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Отмечается, что истребитель ВВС Израиля в сотрудничестве с Северным командованием уничтожил Фаура в районе Джуайя на юге Ливана. Также был ликвидирован командир подразделения беспилотников.

По данным издания, Фаур отвечал за обстрелы ракетами и беспилотниками севера Израиля с восточного Ливана. Его подразделение первым обстреляло Израиль, отдав приказ начать вооруженные действия вдоль северной границы Израиля.

"Он также ответственен за ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли израильские гражданские лица... и нападение на Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли 12 детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Фаур ответственен за ракетный обстрел Метулы на прошлой неделе.

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