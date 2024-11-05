Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного важного командира Хезболлы

Армия обороны Израиля ликвидировала командира Хезболлы Джафара Хадера Фаура, ответственного за первые ракетные обстрелы страны в октябре. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.
Отмечается, что истребитель ВВС Израиля в сотрудничестве с Северным командованием уничтожил Фаура в районе Джуайя на юге Ливана. Также был ликвидирован командир подразделения беспилотников.
По данным издания, Фаур отвечал за обстрелы ракетами и беспилотниками севера Израиля с восточного Ливана. Его подразделение первым обстреляло Израиль, отдав приказ начать вооруженные действия вдоль северной границы Израиля.
"Он также ответственен за ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли израильские гражданские лица... и нападение на Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли 12 детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, Фаур ответственен за ракетный обстрел Метулы на прошлой неделе.