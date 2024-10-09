Мир Израиль ликвидировал еще одного высокопоставленного командира Хезболлы

2024-10-09 09:35

Во время атаки на столицу Ливана Бейрут военно-воздушные силы Израиля ликвидировали высокопоставленного командира Хезболлы - руководителя штаба террористической группировки Сухайла Хусейна Хусейни. Об этом сообщает dpa.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хусейни был убит во время целенаправленного удара.

Он также был членом Совета Джихада Хезболлы, высшего военного органа шиитской экстремистской организации, поддерживаемой Ираном. Хусейни сыграл решающую роль в поставках оружия, осуществляемых между Ираном и Хезболлой, отвечал за распределение современного оружия среди шиитских подразделений, а также "за бюджетное наполнение и материально-техническое обеспечение самых значимых военных планов Хезболлы".

Вся его деятельность предусматривала планирование военных действий и специальных операций против Израиля, производимых из Ливана и Сирии.

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