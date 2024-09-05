Форвард Артем Довбик получил номинацию на награду Золотой мяч
2024-09-05 13:35
Форвард сборной Украины Артем Довбик вошел в историю. Форвард Ромы получил номинацию на награду Золотой мяч - лучшему футболисту мира.
Футболист в прошлом году играл за Днепр-1 и Жирону, с последней смог выйти в Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
Добавим, что впервые с 2006 года украинский футболист номинирован на эту престижную награду. Тогда признание получил легендарный Андрей Шевченко, в коллекции которого уже находился ЗМ-2004.
В 2006 году Шевченко не набрал ни одного голоса, а награду выиграл Фабио Каннаваро.
Кроме Довбика и Шевченко, в XXI веке никто из украинцев не был в списке претендентов на получение главной индивидуальной награды.
В целом же список претендентов состоит из тридцати фамилий:
- Джуд Беллингем (Реал)
- Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Федерико Вальверде (Реал)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Эрлинг Холанн (Манчестер Сити)
- Нико Уильямс (Атлетик)
- Гранит Джака (Байер)
- Артем Довбик (Днепр-1/Жирона/Рома)
- Тони Кроос (Реал)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Данни Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)
- Флориан Вирц (Байер)
- Мартин Эдегор (Арсенал)
- Матс Гуммельс (Боруссия Дортмунд/Рома)
- Родри (Манчестер Сити)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Витинья (ПСЖ)
- Коул Палмер (Челси)
- Данни Корвахаль (Реал)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Букайо Сако (Арсенал)
- Хакан Чалханоглу (Интер)
- Вильям Салиба (Арсенал)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Адемола Лукман (Аталанта)
- Антонио Рюдигер (Реал)
- Алехандро Гримальдо (Байер)