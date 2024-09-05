Спорт Форвард Артем Довбик получил номинацию на награду Золотой мяч

2024-09-05 13:35

Форвард сборной Украины Артем Довбик вошел в историю. Форвард Ромы получил номинацию на награду Золотой мяч - лучшему футболисту мира.

Футболист в прошлом году играл за Днепр-1 и Жирону, с последней смог выйти в Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Добавим, что впервые с 2006 года украинский футболист номинирован на эту престижную награду. Тогда признание получил легендарный Андрей Шевченко, в коллекции которого уже находился ЗМ-2004.

В 2006 году Шевченко не набрал ни одного голоса, а награду выиграл Фабио Каннаваро.

Кроме Довбика и Шевченко, в XXI веке никто из украинцев не был в списке претендентов на получение главной индивидуальной награды.


В целом же список претендентов состоит из тридцати фамилий:

  1. Джуд Беллингем (Реал)
  2. Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  3. Фил Фоден (Манчестер Сити)
  4. Федерико Вальверде (Реал)
  5. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  6. Эрлинг Холанн (Манчестер Сити)
  7. Нико Уильямс (Атлетик)
  8. Гранит Джака (Байер)
  9. Артем Довбик (Днепр-1/Жирона/Рома)
  10. Тони Кроос (Реал)
  11. Винисиус Жуниор (Реал)
  12. Данни Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)
  13. Флориан Вирц (Байер)
  14. Мартин Эдегор (Арсенал)
  15. Матс Гуммельс (Боруссия Дортмунд/Рома)
  16. Родри (Манчестер Сити)
  17. Гарри Кейн (Бавария)
  18. Деклан Райс (Арсенал)
  19. Витинья (ПСЖ)
  20. Коул Палмер (Челси)
  21. Данни Корвахаль (Реал)
  22. Ламин Ямаль (Барселона)
  23. Букайо Сако (Арсенал)
  24. Хакан Чалханоглу (Интер)
  25. Вильям Салиба (Арсенал)
  26. Килиан Мбаппе (Реал)
  27. Лаутаро Мартинес (Интер)
  28. Адемола Лукман (Аталанта)
  29. Антонио Рюдигер (Реал)
  30. Алехандро Гримальдо (Байер)
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