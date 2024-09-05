Спорт Форвард Артем Довбик получил номинацию на награду Золотой мяч

2024-09-05 13:35

Форвард сборной Украины Артем Довбик вошел в историю. Форвард Ромы получил номинацию на награду Золотой мяч - лучшему футболисту мира.

Футболист в прошлом году играл за Днепр-1 и Жирону, с последней смог выйти в Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Добавим, что впервые с 2006 года украинский футболист номинирован на эту престижную награду. Тогда признание получил легендарный Андрей Шевченко, в коллекции которого уже находился ЗМ-2004.

В 2006 году Шевченко не набрал ни одного голоса, а награду выиграл Фабио Каннаваро.

Кроме Довбика и Шевченко, в XXI веке никто из украинцев не был в списке претендентов на получение главной индивидуальной награды.



В целом же список претендентов состоит из тридцати фамилий: