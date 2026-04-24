Спорт Форвард Кіліан Мбаппе встановив неймовірний гольовий рекорд, змінивши історію французького футболу

2026-04-24 09:27

Форвард Реала Кіліан Мбаппе досяг унікального досягнення серед футболістів з Франції.

Нападник забиває 40 і більше голів протягом чотирьох сезонів поспіль, граючи за команди з топ-5 європейських ліг. Раніше така результативність не була досягнута жодним французьким гравцем.

Зазначається, що свій 41-й гол у сезоні-2025/26 Мбаппе відправив у ворота Алавеса в матчі чемпіонату Іспанії. Для виконання цього завдання 28-річному нападнику знадобилося 40 зустрічей у всіх офіційних турнірах.

У своєму дебютному сезоні за Реал (2024/25) француз забив 44 голи, повторивши свій рекорд за ПСЖ у сезоні-2023/24, коли він вперше досяг цієї цифри.

