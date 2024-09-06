Политика В Канаде распалась парламентская коалиция, поддерживавшая работу правительства Джастина Трюдо

2024-09-06 09:29

В Канаде распалась парламентская коалиция Новой демократической и Либеральной партий, поддерживавшая работу возглавляемого Джастином Трюдо правительства. Об этом в видеообращении заявил глава Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх, передает Укринформ.



"Сегодня я сообщил премьер-министру о расторжении Соглашения об обеспечении и доверии", - сказал Сингх.



По его словам, "Трюдо неоднократно доказал, что подчинится корпоративной жадности". "Либеральная партия разочаровала людей. Она не заслуживает еще одного шанса от канадцев", - подчеркнул политик.



Разрыв коалиционного соглашения не означает автоматического объявления досрочных выборов, однако теперь правительству, не имеющему большинства в парламенте, придется собирать голоса за каждое голосование. Досрочные выборы будут объявлены в случае провала голосования за законопроекты, связанные с финансами, что теперь стало более вероятным.



Плановые национальные парламентские выборы должны пройти в Канаде осенью следующего года.