Мир В Северной Корее казнили более 30 чиновников провинций, пострадавших от сильных наводнений

2024-09-06 11:32

В Северной Корее начали казнить чиновников провинций, пострадавших от сильных наводнений, вызванных длительными ливнями. Об этом в сообщило разведывательное агентство Южной Кореи, передает Yonhap.

Отмечается, что на экстренном заседании политбюро правящей в КНДР Трудовой партии Ким Чен Ын заявил, что за масштабные разрушения и потери от наводнений накажет чиновников двух северных провинций Джаган и Северный Пхенган, где была затоплена часть районов и из которых экстренно эвакуировали тысячи людей.

О том, какое наказание будет применено, Ким не сказал, однако южнокорейская разведка выявила признаки вероятных казней в КНДР и сейчас внимательно анализирует ситуацию.

В Сеуле считают, что среди тех, кого из-за наводнения режим Кима первым приговорил к смертной казни, может быть бывший глава провинциального комитета Трудовой партии провинции Джаганг Кан Пон Хун, ранее уволенный со своей должности вместе с другими чиновниками, включая министра общественной безопасности КНДР Ри Тхэ Сопа.

Пхеньян держит в тайне всю информацию о погибших и пострадавших от наводнения, а также нанесенный им ущерб. Западные и южнокорейские СМИ сообщали, что под водой могли оказаться более 4 000 домов, а количество пострадавших может измеряться десятками тысяч.