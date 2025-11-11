Світ Колишньому президенту Південної Кореї висунули звинувачення у зловживанні владою і допомозі КНДР

2025-11-11 10:30

Колишньому президенту Південної Кореї Юну Сок Йольу прокуратура висунула звинувачення у зловживанні владою та допомозі КНДР. Про це повідомляє Yonhap.

За версією слідства, експрезидент наказав завдати удару безпілотником по Пхеньяну в жовтні минулого року, щоб спровокувати Північну Корею на військові дії і тим самим створити привід для введення воєнного стану.

Запущений безпілотник упав у районі Пхеньяну, і це, як стверджує звинувачення, призвело до витоку військової таємниці.

У цьому ж також звинуватили колишнього міністра оборони Кім Ен Хена та колишнього керівника Командуванням контррозвідки Збройних сил Йо Ін Хена.

Нагадаємо, торік 3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан у країні. Причиною він назвав опозицію, яка, за його словами, є "антидержавною силою", що паралізує роботу країни.

Пізніше парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. А 14 грудня президенту Юн Сок Йолю оголосили імпічмент. 31 грудня суд видав ордер на його арешт.