Политика В СБУ ответили, планируют ли блокировать Telegram

2024-09-16 21:37

Чтобы заблокировать мессенджер Telegram в Украине, необходима соответствующая законодательная инициатива.

Об этом "Апострофу" сообщили в пресс-службе СБУ.

“Блокировка отдельных телеграмм-каналов, распространяющих деструктивный контент, происходит непосредственно самой платформой в соответствии с задекларированной ею политикой. Но вопрос деятельности международных платформ в информационном пространстве нашего государства нуждается в законодательном урегулировании”, - говорится в ответе на запрос.

В ведомстве также отметили, что киберспециалисты СБУ постоянно мониторят информпространство, чтобы выявить деструктивный антиукраинский контент и пророссийскую пропаганду как в телеграмме, так и на других ресурсах, и заблокировать их распространение.

СБУ вместе с Центром противодействия дезинформации ведут список telegram-каналов, распространяющих пророссийскую пропаганду, добавили в пресс-службе.

"Также СБУ неоднократно разоблачала администраторов телеграмм-каналов, которые незаконно распространяли информацию о Вооруженных Силах Украины. Во многих случаях разоблаченные лица признают свою вину, сотрудничают со следствием и самостоятельно удаляют деструктивный контент”, - говорится в ответе ведомства.

В СБУ отметили, что на базе этой платформы функционирует ряд официальных чатбот (Stop russian war (CБУ), Главный Бот Разведки (ГУР), Еворог (Минфицры).

“С первых дней полномасштабного вторжения России чатбот СБУ стал эффективным инструментом для передачи украинцами данных о передвижении врага. А сегодня через него идет сбор данных о деятельности коллаборантов, в том числе на временно оккупированных территориях. В общей сложности на чатбот СБУ поступило более 100 тыс. сообщений”, - уточнили в СБУ.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что мессенджер Telegram является угрозой украинской национальной безопасности и предлагает его "офизичить".

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев убежден, что также следует ввести налогообложение доходов от эксплуатации соцсети и ответственность за фейки.