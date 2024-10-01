Политика Венгрия выступила за немедленное прекращение огня в Украине

2024-10-01 10:26

Венгрия поддерживает немедленное прекращение войны в Украине. Об этом написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

"Венгрия входит в мировое большинство, когда призывает к немедленному миру в Украине. Мы смогли подтвердить это неоднократно во время Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе", - написал он.

Сийярто заверил, что Венгрия стремится к "добрососедским отношениям" с Украиной, но при этом процитировал венгерскую поговорку о том, что "в справедливости - две стороны".

Он отметил, что визит главы МИД Украины Андрея Сибиги в Будапешт стал первым для чиновника такого ранга за четыре с половиной года.

"Увидим, как далеко мы зайдем сегодня", - добавил венгерский министр.

Между тем МИД Украины сообщил, что переговоры Сибиги и Сийярто в формате тет-а-тет длились около часа - вдвое дольше запланированного. После их завершения начались переговоры в расширенном формате с участием делегаций.