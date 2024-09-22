ВОЙНА В Украине В Раде озвучили позицию по вопросу снижения мобилизационного возраста до 50 лет

2024-09-22 14:30

В условиях продолжающейся войны вопрос о возрасте мобилизации в Украине остается актуальным. Недавно депутат Верховной Рады и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин сообщил о текущей позиции Генерального штаба Вооруженных сил Украины по этому вопросу.

В интервью "Украинской правде" он отметил, что в настоящее время не рассматривается возможность снижения верхней границы призывного возраста с 60 до 50 лет.

Рахманин подчеркнул сложность данного вопроса, обратив внимание на демографическую ситуацию в стране. По его словам, количество людей среднего и старшего возраста значительно превышает число молодежи. Исключение этой возрастной группы из мобилизационного ресурса может привести к серьезной нехватке личного состава в тыловых и вспомогательных частях.

Нардеп отметил, что, несмотря на отдельные высказывания представителей Министерства обороны и Генштаба в пользу снижения возрастного порога до 55 или даже 50 лет, официальная позиция остается неизменной. В ближайшем будущем изменений в этом вопросе не предвидится.

Отметим, что эта новость появилась на фоне недавней петиции на сайте президента Украины, набравшей необходимое количество голосов для рассмотрения. Петиция призывает к снижению мобилизационного возраста до 50 лет и в настоящее время ожидает рассмотрения Владимиром Зеленским.