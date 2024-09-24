Политика Польша не будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за "Волынской трагедии" - Дуда

2024-09-24 20:04

 

Президент Польши поддерживает вступление Украины в ЕС.

Польские власти раскритиковали заявление министра обороны о том, что Украине не следует ожидать вступления в Евросоюз без решения "Волынского вопроса". Президент страны Анджей Дуда выразил несогласие с этими словами, подчеркнув важность поддержки Украины на европейском пути.

Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что польские власти стараются избегать напряжения между Варшавой и Киевом, в частности, в контексте исторических вопросов, таких как Волынская трагедия.

Президент страны отметил, что обсуждал эту трагедию с украинским лидером, подчеркивая важность поиска взаимопонимания. Он также выступил против идеи, что Украине будет препятствовать вступление в ЕС по этому вопросу, акцентируя на необходимости конструктивного диалога между странами.

"Путин напал на Украину, чтобы остановить ее интеграцию в ЕС. Если кто-то в этой связи говорит, что он собирается заблокировать доступ Украины к Европейскому Союзу, то он идет в русле политики Владимира Путина. Я хотел бы знать, что конкретно имеют подразумевают министры и премьер-министры, когда делают такие заявления.

Напомним, что 9 июля 2023 года Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Луцке, где почтили память жертв Волынской трагедии 1943 года.

Тема Волынской трагедии является одной из самых спорных в украинско-польских отношениях. События 1943 в Польше очерчивают как "Волынская резня", а в Украине — "Волынская трагедия".

События в Волыни 1943 года в Польше рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой и предвоенного периода.

В частности, говоря о признании вины украинцами, в Польше не упоминает о польско-украинской войне 1918-19 годов, предвоенной пацификации украинцев, нападениях на украинские села на Холмщине и Надсянне 1941-1944 годов, массовой депортации автохтонного украинского населения из тех земель, которые потом вошли в состав Польши.

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