Мир Армия обороны Израиля заявила о ликвидации еще одного командира Хезболла

2024-09-30 12:28

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации еще одного командира Хезболла Наубиля Каука. Он погиб в результате авиаудара по ливанской столице Бейруту. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, Каук являлся командиром подразделения превентивной безопасности Хезболлы и старшим членом центрального совета группировки.

Каук считался близким к руководству Хезболлы и принимал участие в совершении атак по Израилю, в том числе в последние дни.

Наубиль Каук присоединился к Хезболле в 1980-х годах и работал заместителем руководителя, а затем главой южного Ливана в исполнительном совете, а также заместителем председателя исполнительного совета.

Он погиб минувшей ночью в результате авиаударов в районе Дахия на юге Бейрута, где размещается центральный штаб Хезболлы.

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