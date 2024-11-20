Мир Израиль обнаружил, что у "Хезболлы" большие запасы роССийского оружия — СМИ

2024-11-20 17:37

По мере того как Израиль продвигается в своем вторжении на юг Ливана, его войска находят большие запасы российского оружия, что подтверждает давние подозрения Израиля в том, что "Хезболла" усиливает свою боевую способность с помощью современного российского оружия.

Часть вооружения, включая современные противотанковые ракеты "Корнет", произведенные в 2020 году, была отправлена ​​в Южный Ливан в последние годы с российских складов в соседней Сирии, по словам сирийских сотрудников службы безопасности и арабского чиновника. Россия давно снабжает оружие сирийским военным, а также контролирует собственные склады в стране, отмечают корреспонденты газеты The Wall Street Journal, передает ZN.UA.

"Российское оружие, которое раньше было у "Хезболлы", как известно, было менее совершенным, а некоторые образцы происходят еще с советских времен", — говорится в газете.

В то же время оружие, которое сейчас находит Израиль, более новое, более совершенное и присутствует в большем количестве, чем ожидали военные аналитики. Они сообщают, что это оружие значительно усилило способность "Хезболлы" давать отпор после того, как израильские авиаудары уничтожили его высшее руководство.

Кроме российских "Корнетов", среди оружия были и другие российские управляемые противотанковые ракетные комплексы, в том числе "Метис", "Конкурс", "Фагот" и "Малютка".

Израильский майор отметил, что примерно от 60% до 70% оружия, захваченного в первые дни израильского вторжения, было российским.