Мир Кабинет безопасности Израиля официально одобрил прекращение огня с "Хезболлой"

2024-11-27 17:37



Кабинет безопасности Израиля поддержал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой". Боевые действия в Ливане прекратятся.

Об этом сообщает The Times of Israel и выступление президента США Джо Байдена.

По данным канцелярии премьера Израиля, 10 израильских министров проголосовали за прекращение огня. Только один министр был против.

The Times of Israel уточняет, что единственным членом кабинета безопасности, проголосовавшим против соглашения, был министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

"Израиль ценит вклад США в этот процесс и оставляет за собой право действовать против любой угрозы своей безопасности", - заверил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Детали от Байдена

Президент США Джо Байден подтвердил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и премьер Ливана Наджиб Микати приняли предложение США "положить конец разрушительному конфликту между Израилем и "Хезболлой".

По словам американского лидера, такое соглашение "предназначено для постоянного прекращения боевых действий".

Он отметил, что в соответствии с достигнутым сегодня соглашением боевые действия между Израилем и Хезболлой вдоль ливано-израильской границы прекратятся в среду в 16:00 по местному времени.

При этом соглашение предусматривает, что Израиль должен будет вывести войска с территории Ливана 60 дней. При этом в южной части Ливана будет размещена регулярная ливанская армия.

Также Байден уточнил, что если "Хезболла" нарушит действие режима прекращения огня, то у Израиля сохраняется право на самооборону в соответствии с международным правом.

Война Израиля с "Хезболлой"

Стоит заметить, что активизация боевых действий между Израилем и "Хезболлой" произошла после вторжения боевиков ХАМАС на израильскую территорию в октябре прошлого года.

Почти год стороны обменивались постоянными обстрелами. На этом фоне жителям северной части Израиля пришлось покинуть свои дома.

Но в октябре этого года ЦАХАЛ начал наземную операцию против "Хезболлы" - израильские солдаты зашли на территорию Ливана. Израиль при помощи такой операции пытается вытеснить боевиков из южной части Ливана, чтобы они перестали обстреливать северную часть Израиля.

Только недавно стало известно, что стороны конфликта могут договориться о прекращении огня.