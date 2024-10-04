Мир Армия обороны Израиля ликвидировала главу правительства сектора Газа

2024-10-04 08:26

Армия обороны Израиля ликвидировала главу правительства сектора Газа Равхи Муштаха. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Указано, что операцию по ликвидации провели около трех месяцев назад, но подтверждение гибели чиновника получено только сейчас. Муштах считался заместителем и одним из ближайших соратников нынешнего лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террористов, пока они скрывались в укрепленном и оборудованном подземном комплексе на севере Газы. Комплекс служил командно-контрольным центром ХАМАС и позволял старшим оперативникам оставаться внутри него в течение длительного времени", - говорится в сообщении.

По данным военных, Муштах был убит вместе с еще двумя высокопоставленными членами группировки - Самехом аль-Сираджем, занимавшим пост министра безопасности в политическом бюро ХАМАС, и Сами Одехом, главой "общего механизма безопасности" ХАМАС.