Политика Лидер ХАМАС заявил, что принял новое предложение о прекращении огня в секторе Газа

2025-03-31 13:32

Лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что группировка приняла предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое получило два дня назад от посредников из Египта и Катара, сообщает Reuters.

"Два дня назад мы получили предложение от посредников из Египта и Катара. Мы рассмотрели его положительно и приняли его", - заявил Халиль аль-Хайя.

Он также выразил надежду, что израильская сторона, которая проводит операцию в секторе Газа, не "подорвет" такое предложение.

По данным агентства, источники в сфере безопасности сообщили, что Египет получил положительные сигналы от Израиля относительно нового соглашения о прекращении огня, предусматривающего переходный этап. Согласно этому предложению, ХАМАС будет еженедельно освобождать пятерых израильских заложников.

Офис премьер-министра Израиля сообщил, что провел серию консультаций по предложению, полученному от посредников, и передал ответное встречное предложение, согласованное с Соединенными Штатами.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дональд Трамп намерен добиться полного прекращения огня в Украине еще до Пасхи

2025-03-25 16:38

"Шалом ХАМАС!" - Трамп сделал последнее предупреждение террористической группировке

2025-03-06 13:35

План Макрона по перемирию в Украине не сработал - с Великобританией не удалось договориться

2025-03-03 16:41

Макрон после встречи с Трампом заявил о возможности прекращения войны в Украины в ближайшие недели

2025-02-26 09:35

Еще новости в разделе "Политика"

Лидер ХАМАС заявил, что принял новое предложение о прекращении огня в секторе Газа

2025-03-31 13:32

Экс-премьер Италии рассказал о секретной миссии, которую выполнял по просьбе президента Украины

2025-03-31 12:35

Швеция готовит крупнейшее военное перевооружение со времен холодной войны

2025-03-29 12:29

Рашисты на переговорах с США отказались обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре

2025-03-28 14:39
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Лидер ХАМАС заявил, что принял новое предложение о прекращении огня в секторе Газа 2025-03-31 13:32
Экс-премьер Италии рассказал о секретной миссии, которую выполнял по просьбе президента Украины 2025-03-31 12:35
Швеция готовит крупнейшее военное перевооружение со времен холодной войны 2025-03-29 12:29
Рашисты на переговорах с США отказались обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре 2025-03-28 14:39