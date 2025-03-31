Политика Лидер ХАМАС заявил, что принял новое предложение о прекращении огня в секторе Газа

2025-03-31 13:32

Лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что группировка приняла предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое получило два дня назад от посредников из Египта и Катара, сообщает Reuters.

"Два дня назад мы получили предложение от посредников из Египта и Катара. Мы рассмотрели его положительно и приняли его", - заявил Халиль аль-Хайя.

Он также выразил надежду, что израильская сторона, которая проводит операцию в секторе Газа, не "подорвет" такое предложение.

По данным агентства, источники в сфере безопасности сообщили, что Египет получил положительные сигналы от Израиля относительно нового соглашения о прекращении огня, предусматривающего переходный этап. Согласно этому предложению, ХАМАС будет еженедельно освобождать пятерых израильских заложников.

Офис премьер-министра Израиля сообщил, что провел серию консультаций по предложению, полученному от посредников, и передал ответное встречное предложение, согласованное с Соединенными Штатами.