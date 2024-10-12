Политика ЕС может создать новый фонд военной помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии, - El Pais

2024-10-12 15:30

Европейский Союз ищет пути для преодоления блокирования Венгрией военной помощи Украине через Европейский фонд мира. Венгрия уже почти 1,5 года блокирует 6 миллиардов евро, которые должны были компенсировать странам ЕС поставки вооружений для Киева.

Об этом сообщает El Pais.

В ответ ЕС рассматривает возможность создания нового межправительственного фонда с добровольными взносами, исключив участие Будапешта. Однако для создания такого фонда необходимо единогласие всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят это предложение на встрече в Люксембурге, организованной главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Создание альтернативного фонда или другие обходные варианты обсуждаются, но требуют юридической проверки.

Кроме того, ЕС завершает работу над пакетом в 35 миллиардов евро для Украины, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов на территории ЕС. Однако Венгрия также препятствует этому решению, настаивая на отсрочке до выборов в США в ноябре.

ЕС сталкивается с растущим долгом перед странами, которые продолжают поставлять Украине военное оборудование, несмотря на блокировку компенсаций со стороны Венгрии.

Вето Венгрии на помощь Украине

Венгрия уже несколько месяцев блокирует выделение 6,5 млрд евро военной помощи Украине через Европейский фонд мира. По официальным заявлениям, Будапешт опасается, что его взносы в фонд будут использованы для военной поддержки Украины.

Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать решение о выделении этих средств, пока Украина не возобновит транзит российской нефти компании "Лукойл".

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС обсуждает варианты обхода вето Венгрии на решение профинансировать военную помощь Украине на сумму более 6 млрд евро.